38歲香港男星張致恆（恒）過去是男團BOYZ成員，因外型帥氣擄獲不少粉絲心，2019年他和粉絲雯雯先上車後補票宣布雙喜臨門結婚，4年過去卻頻傳婚變，去年雯雯還暗示老公偷吃要休夫，未料懷上第三胎，今年兩人邊吵又邊「搞出人命」生下第4胎，12日張致恆終於宣布要結紮負起責任。

張致恆2019年閃電宣布結婚，同時卻傳出他婚前劈腿5女的八卦，讓他被港媒封為「世紀渣男」，去年老婆雯雯單方面宣布離婚，未料意外懷了第三胎只好復合，有網友問她為何不做安全措施？請老公戴套或結紮，雯雯表示沒必要向大家交代一切，「窮不代表沒資格生小孩，上天送的禮物，一定有他的原因，窮就窮養，最重要的是小朋友開心。」

今年2月雯雯又發文跟張致恆切割，強調另一半所欠的錢跟她無關，不用找她討，並語出驚人表示：「如果你是想跟我說我老公又出軌，我想我可以回答你這是事實，其實已經對我沒有什麼影響，我想現在的我已經不會因為這些事影響我的生活或情緒」，再次暗示婚姻觸礁，沒想到近日又迎來第4個小孩，經濟狀況恐是雪上加霜。

張致恆近日發文承認再這樣下去不行，決定接受大家意見，為了扛起六口之家家長的責任決定去結紮不生了，也聯絡好適合的醫院，近日會安排手術，後續狀況會再跟大家分享，罕見得到網友多數好評按讚，許多粉絲留言回應：「見到你終於懂事了，我也好安慰」、「記得結紮後還是要戴套，仍有讓太太懷孕機會」、「這種私人的事你其實可以不用宣布」、「太可惜了，還以為你會再生個女孩」。