上班請注意！今（14日）早上7時52分許，國道1號南向33.8K、五股路段，發生一輛小貨車、2輛小客車追撞佔用外2線事故，警消獲報後已抵現場協助排通，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。請用路人小心駕駛。

上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km
王子登最強「霸屏資優生」！包辦周末3節目
假車禍真擄人！台南男被帶到澎湖囚禁 警攻堅救人逮嫌犯
#上班 #14日 #國道1號南向 #車禍