上班注意！國1南向五股路段3車追撞 08:152023/09/14 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南五股路發生「3車追撞」事故。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班請注意！今（14日）早上7時52分許，國道1號南向33.8K、五股路段，發生一輛小貨車、2輛小客車追撞佔用外2線事故，警消獲報後已抵現場協助排通，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。請用路人小心駕駛。 上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km 王子登最強「霸屏資優生」！包辦周末3節目 假車禍真擄人！台南男被帶到澎湖囚禁 警攻堅救人逮嫌犯 #上班 #14日 #國道1號南向 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1南崁環道聯結車自撞護欄卡邊坡 警封閉路段拖吊 11:182023/09/11 社會 濱海公路貢寮段3大車連環追撞 往基隆方向回堵3公里 09:372023/09/11 社會 以前月入幾10萬！更生人悲曝現況：錢少到絕望 09:282023/09/11 生活 蘆洲女騎士撞上違停小貨車 意識昏迷送醫急救 17:482023/09/12 社會 車頭全毀慘況曝！小客車自撞電線桿 彈飛橫停路中央 10:242023/09/12 社會 學生妹自曝直播收入 嘆「金錢觀崩壞」：領上班族薪水怎辦 20:372023/09/12 生活 台61死亡車禍！7旬老翁騎車與小貨車擦撞 送醫不治 15:352023/09/11 社會 台南男當街遭擄 「坐桶子」押到澎湖囚禁 3惡煞落網船長也被抓 22:192023/09/13 社會 影》國1泰山段「火燒車」遊覽車燒到剩骨架 一度回堵7公里 09:172023/09/13 社會 國1北上泰山段「火燒車」7人及時逃生 遊覽車僅剩骨架 07:522023/09/13 社會 上半年陸出口汽車超越日本登上全球第一 兩家車企立大功 23:292023/09/11 兩岸 濱海公路化學槽車衝出護欄卡「消坡塊」駕駛命危急救中 08:222023/09/12 社會 警酒駕肇逃反控對方闖紅燈 被害人怒「宜蘭沒王法嗎？」 20:082023/09/13 社會 中正大學出現登革熱病例 14日校園部分區域不開放、停課 22:482023/09/13 生活 高雄自行車男昨遭水泥車輾過命危 家屬今含淚拔管 12:292023/09/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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