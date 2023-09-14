一對網紅夫妻結婚10年，常在社群上曬恩愛，羨煞不少粉絲，然而一名女網友日前卻目睹，男方在外面和其他女生舉止親密，夜生活多采多姿，相當震驚，直言「大家不要被網路上的表面所蒙蔽。」

女網友日前在Dcard透露，這對網紅夫妻結婚10年，女生每年都會PO婚紗照放閃，時常在社群上曬孩子、與老公曬恩愛，又說夫妻倆的事業都很忙；但綢友卻目睹男方的夜生活非常精彩，不知道女方是被蒙在鼓裡，還是兩人說好的。

原PO說，某次在朋友包廂看到這對網紅夫妻的老公，旁邊坐著一個女生，兩人舉止親密，當她想拿手機拍照時，卻被一旁的小弟制止不要拍，事後也聽朋友說男方的生活多采多姿。雖然原PO不認識女方，不過這種虛偽日常，網友都沒看見，但知道的都知道，導致現在她看到曬恩愛的網紅，都先懷疑是不是假的，希望大家不要被網路所呈現的表面蒙蔽。」＝

消息一出後，許多網友也驚訝，紛紛留言「她蠻美且身材很好，然後老公蠻帥的對不對，每年都有婚紗照我還以為真的很恩愛欸」、「能這樣10年也多多少少睜一隻眼閉一隻眼吧」、「粉絲好多」、「檯面上檯面下本來就是假的，連我身邊的朋友，鬧離婚、吵架，但老婆還是一天到晚在臉書PO接吻照」、「看了女生IG，幾乎每篇文都在曬10周年」。