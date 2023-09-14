受到汽油價格飆漲帶動，美國8月消費者物價指數（CPI）月漲0.6%，創下14個月來最大漲幅，但排除波動性較大的能源與食品價格後，核心CPI年漲4.3%，較7月份的年漲4.7%放緩，創下近兩年來新低，也遠低於2022年6月觸下的數十年高點9.1%。

周三收盤，道瓊指數跌70.46點或0.20%，收34,575.53點。標普500指數漲5.54點或0.12%，收4,467.44點。那斯達克指數漲39.97點或0.29%，收13,813.59點。費城半導體指數漲19.37點或0.55%，收3,560.46點。

標普500指數11大類股以公用事業股漲1.21%，表現最佳。該傳統防禦型股票上漲，意味著投資人在周四公布生產者價格和零售銷售額數據前趨於謹慎。這兩項數據也可能影響聯準會在9月20日會議上所做的政策決定。

其次為非必需消費類股漲0.90%，主要受福特汽車上漲1.5%帶動，其混合動力皮卡F-150在2024年將提高產量一倍。

房地產類股跌1.03%，表現最疲弱。

巨型成長型股特斯拉、Alphabet、Meta Platforms、微軟均漲逾1%，亞馬遜漲2.56%。

蘋果推出新iPhone但維持價格不變，股價逆勢下跌1.2%，連跌第2天。

台股ADR漲多跌少，台積電ADR漲0.82%，聯電漲0.96%，日月光跌1.54%，中華電信漲0.69%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌0.64%。中國電動汽車製造商蔚來和小鵬在美掛牌股票分別下挫4.7%和3.1%。歐盟執委會宣布已對中國電動車啟動反補跌調查，將決定是否祭出懲罰性關稅。

服務業通膨僵固，使11月升息的可能性仍然存在。根據芝商所FedWatch Tool，利率市場交易員目前押注聯準會9月維持利率不變的可能性為97%，而11月仍不升息的可能性為61%。

此外，根據路透社所做的預測調查，聯準會不太可能在明年第二季（4月至6月）之前降息。

美國交易所成交量總計為99億股，與過去20日均值一致。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.5：1。

標普500指數有10檔成分股創新高、11檔創新低。那斯達克指數有20檔成分股創新高、199檔創新低。