AsiaYo推出的郵輪專屬科技旅遊下單平台，精選多間大型國際郵輪品牌，以出發地及目的地做為簡單清楚的介面分類，不同於傳統郵輪需要透過業務人工下單，在網站上就能輕鬆完成，平台上線便創下亮眼成長佳績。

AsiaYo攜手公主、地中海、挪威、歌詩達、名勝世界等國際知名郵輪品牌，精選多元郵輪航線，目前提供遍及日本、韓國、新加坡、吉隆坡、普吉島、香港、澎湖、紐澳的產品，並有台灣、外國出發、包括機票與船票的飛航郵輪（Fly Cruise）等多種組合商品。

AsiaYo表示，網路下單方式可省去傳統旅行社須經人工業務的繁瑣確認流程，智慧科技的後台管理系統可充分掌握各郵輪品牌的艙房庫存，能明確知悉什麼日期出發剩餘哪種艙房，更清楚掌握旅客需求。

為讓旅客安心，AsiaYo在消費者完成線上下單後均會依制式流程聯繫，透過提供六國語言真人客服，讓客人知悉後續郵輪注意事項，讓遊客可藉由現代科技簡化訂購流程，但後續的細緻服務卻超越傳統。

AsiaYo行銷長游棨元表示，此次為公司首度嘗試銷售郵輪產品，目前成果令人滿意。觀察訂單狀況，傳統郵輪搭乘旅客的平均年齡約50歲以上，但AsiaYo本身用戶年齡層較年輕化，目前平均訂單年齡層約為32～40歲，成功降低郵輪乘客年齡層。

游棨元指出，為了提供更人性化的服務，AsiaYo也投入大量資源，持續優化升級平台科技界面。未來將持續發揮OTA業者的優勢，做出差異化的市場行銷，迎接台灣郵輪市場走向國際化。