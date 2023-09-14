日盛越南機會基金研究團隊指出，美越共同宣布升級全面戰略夥伴關係，雙方將深化科技合作，包含了AI相關業務、雙方企業合資投入16億美元打造封測新廠、建設半導體設計中心等，市場估計上述拜登大禮包價值超過100億美元，將大為提升越南在晶片製造與AI人工智能領域地位。建議可持續關注外資投資進度與當地企業表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，相較全球主要股市，越南市場的利好因素正支撐著市場，KRX系統預計將在12/25投入運行，預期將加速自邊境市場升級至富時與MSCI新興市場指數契機；其次，越南市場的利率已有非常明顯的下降趨勢。越南央行自3月降息迄今，市場量能已現，研究機構預估預期年底前仍可望再降一碼，對於企業而言，在經歷了今年前6個月利潤下降的情況後，在即將到來的第三、第四季度，預計在前述因素支撐下，上市公司整體利潤將有機會實現正增長。

根據越南證券集中保管公司（VSD）數據，8月國內個人證券投資戶開戶新增188,165戶，國內法人機構新開戶數則是月增133戶，8月券商開戶數創下13個月來新高，而整體(含國內外個人與法人機構)總開戶數量達到765萬戶，約佔全國總人口的8%。這一趨勢反映了證券投資正在成為傳統投資工具外的重要投資管道之一。此外，當前利率的大幅下降以及KRX交易系統的預期實施，將繼續使股票成為有吸引力的投資渠道，並有機會導致未來幾個月開戶數量的健康增長，人氣續回溫，有望支撐越股後市表現。