新學期開始，有些學校會準備禮物迎接新生，一名網友公開高雄某國中送的「13樣入學禮」，包含彩色標籤、橡皮筋、牙籤、咖啡豆、棉花棒、白紙、白米、金線、迴紋針、紙杯、吸管、垃圾袋及「寶石」，並附上一張紙條詳細說明13樣禮物的涵義。

一名網友在批踢踢發文貼出高雄某國中的入學禮，照片中可見一張白紙、彩色標籤、橡皮筋、棉花棒、牙籤、迴紋針、一顆咖啡豆及幾粒白米。原PO發文驚呼「我看到也覺得很誇張，怎麼會有這種新生入學禮？但似乎是真的。」

「它雖平凡，但每一樣卻象徵意義非凡的訊息。」由於禮物太奇特，學校還在禮包內附上13樣禮物的詳細說明：

1、彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。

2、橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。

3、牙籤：挑出別人長處，學習他人優點。

4、咖啡豆：只要肯努力就會苦盡甘來。

5、棉花棒：當頭棒喝！知錯必改便是好人。

6、白紙：人生不要留白，隨時記錄璀璨人生。

7、白米：一粥一飯，當思來處不易。

8、金線：記得用友情把我們的心綁在一起。

9、迴紋針：人生不如意十之八九，危機就是轉機。

10、紙杯：半杯水響叮噹，要記得「滿招損，謙受益」。

11、吸管：吸取別人經驗，創新自己未來。

12、垃圾袋：把所有苦惱全部裝進垃圾袋丟掉。

13、寶石：用心想想，3年後的你會是怎樣？

13樣入學禮曝光後立刻引發網友熱議，「這個是製造垃圾吧」、「老梗雞湯文，實現就是一堆垃圾」、「『高雄13寶』很有名啊，你以前沒聽過？」

也有鄉民緩頰「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東西」、「很用心啊，用有記憶點的方式提醒同學」、「只是個心意祝福孩子，價值不是重點吧」。