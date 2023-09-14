新華社14日報導，中越公安部第八次合作打擊犯罪部長級會議13日在北京舉行，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪與越共中央政治局委員、越南公安部部長蘇林共同主持。雙方並簽署中越打擊跨境賭博合作諒解備忘錄。

王小洪指出，中共總書記習近平與越共總書記阮富仲共同為「新時代中越全面戰略合作夥伴關係」擘畫了宏偉藍圖，為雙方各領域合作提供了重要政治遵循。第七次會議以來，中越公安部在維護政治安全、追逃追贓、打擊人口拐賣等多個領域亮點頻現，圓滿完成了各項重點合作任務。

王小洪表示，中方願與越方共同落實兩黨最高領導人達成的重要共識，深化政治安全、網路安全合作，推進各層級交流合作，加強打擊犯罪務實合作，強化多邊框架下協調配合，提升執法能力建設水準，努力服務構建具有戰略意義的中越命運共同體，為兩國和本地區安全穩定作出新的更大貢獻。

蘇林表示，越方願加強兩國執法高層交往，深化各領域執法合作，為各自國家發展營造安全穩定的社會環境。

王小洪與蘇林共同簽署了中越打擊跨境賭博合作諒解備忘錄。