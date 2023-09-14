小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸商務部8月公布對台貿易壁壘調查初步結果，指控我方違反WTO相關規則，並提出將研究中止或部分中止海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）項下，給予台灣產品的關稅優惠，引發兩岸高度關注。國台辦13日重申，對此作法表示支持。一旦ECFA喊卡，台灣的石化、紡織、機械業等將受到衝擊。

【1】陸擬叫停ECFA讓利 國台辦支持

大陸商務部8月公布初步調查結果，指稱台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。調查機關將依據相關規定，繼續深入展開調查工作。引起兩岸各界高度關注的是，商務部透露，將結合貿易壁壘的調查，研究中止或部分中止ECFA。

【2】9月魔咒 法人：蘋果買點到

蘋果9月秋季發表會12日落幕，股價一如往例不給面子，當天收跌近2％，沒有驚喜亮點常是蘋果新品一發表股價就跌的原因。但分析師認為，蘋果「九月魔咒」纏身反倒是絕佳買點。

【3】電信三雄：iPhone15買氣大勝iPhone14

匯率影響進貨成本，iPhone 15台灣售價將比去年的iPhone 14漲價1,000元～2,500元不等，台灣訂價亦比美國、日本及香港貴，儘管如此，電信三雄看好i15多項功能升級將帶動整體買氣，台灣大、遠傳更樂觀預估i15銷量比i14成長1成到3成。

【4】美核心CPI年增率放緩 下周不升息機率增

受汽油價格飆漲影響，美國8月消費者物價指數（CPI）月增率升至0.6％，增幅創2022年6月來最高，年增率升至3.7％也高於預期，但核心CPI年增率放緩，令市場預期美國聯準會（Fed）下周例會將維持利率不變。

【5】沙國減產至年底 油價創10個月高

國際能源總署（IEA）13日公布月報指出，沙烏地阿拉伯延長減產措施至年底，會令供應大減。即使石油輸出國組織（OPEC）月報預期，今年石油需求強勁，刺激油價12日創十個月新高，但IEA月報內容繼續推升油價。