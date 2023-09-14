韓國籍崔姓男子2018年與友人、台籍韓文老師在居酒屋喝酒，他見女老師喝醉，竟將她帶到旅館加以性侵，她因感覺疼痛驚醒，見狀立刻喝叱他「你在幹什麼」，隨後報警求助。台北地方法院依強制性交罪將崔男判刑4年，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。經上訴後，高等法院駁回維持原判。

崔男受友人邀約2018年12月17日晚間7點到與被害女子等人喝酒，隔天凌晨被害女老師因飲用10多杯啤酒混燒酒而不勝酒力，呈現茫醉狀態而意識不清，崔男攙扶她一同搭乘計程車離去帶往旅館。

崔利用她酒醉呈現意識不清而陷於不知且不能抗拒之情形，解開她內衣扣子並褪去她褲子，親吻胸部及以手指性侵，她感覺陰道疼痛驚醒喝叱對方，並將其雙腿夾緊、推開崔男以抵抗之。

崔男仍不顧她反抗，以手強拉她頭髮要求她為其口交，她離開旅館後因不甘受辱，前往醫院驗傷並報警處理。

台北地院斥責崔男犯後猶飾詞狡辯，未見悔意，亦未試圖賠償被害人或獲得其諒解，造成她感到憤怒、噁心、身心受創，其惡性重大，且犯後態度不佳，應嚴予非難，判處4年徒刑，刑執行後驅逐出境，經上訴後，遭高等法院駁回，維持原判。

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