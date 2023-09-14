天熱人人都想消暑，但一名國中女生三餐都要吃飯配冰塊，行為相當詭異，嚇得媽媽趕緊帶女兒就醫。醫師抽血一驗，發現女孩患有缺鐵性貧血，血液含鐵量「低到測不出來」，後續靠著吃雙倍鐵劑，治療3個月後，女孩就不再愛吃冰塊。

家醫科醫師羅佳琳在《醫師好辣》節目中指出，喜歡咬硬物是抒壓的表現，但若硬物是「冰塊」，就可能是身體缺鐵。上述國中女生就是一個令人印象深刻的個案，她每天三餐愛配冰吃塊，就診抽血發現，其血紅素僅7g/dL，遠低於正常值的正常血紅素應達12～14。另外，正常人的含鐵量要達40ng/mL，「但女孩連3都不到，是測不出來的程度」。所幸後來藉由吃雙倍鐵劑，治療3個月幾乎痊癒，媽媽也放心地說「女兒已經不吃冰塊了。」

羅佳琳提醒，民眾若發現自己超愛吃冰塊，應就醫檢查是否患有缺鐵性貧血。缺鐵時因體內血液稀薄、心跳相對加速，此時身體會出現輕微燥熱感，使大部分患者會以吃冰緩解燥熱。她並提醒，容易缺鐵的族群或正在服用鐵劑的人，要留意少喝咖啡、茶；可多搭配維生素C攝取，有助鐵的吸收。此外，鐵劑絕對不可與鈣片、胃藥及牛奶一起吃，否則會影響吸收。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平，今（14日）接受《中時新聞網》採訪時表示，缺鐵性貧血是所有貧血疾病中最為常見的，女性發生率遠高於男性，引起缺鐵性貧血主要原因為血液流失與飲食中缺乏鐵。當血紅素下滑剩10g/dL時，人會出現喘、疲勞、頭暈、心悸、異食症等表現，其中「異食症」是缺鐵性貧血最為特別的症狀。