根據影片畫面所顯示，黃老師一早到校後卻發現腳下所見之處，皆遍佈羊兒排便留下的小黑丸。（影片 / 黃老師提供）

澎湖縣中正國中虎井分部，一名黃姓老師日前於網絡影片，指由於近日陰雨連綿，外邊常有羊群夜裡闖入學校借宿一晚，所經之處更是留下專屬印記「黑糖珍珠」，排便小黑丸遍佈學校地板走廊、辦公室門前、樓梯間，一眾師生為此困擾不已。眼見此情此景，黃老師忍不住驚呼：「我是身在動物園裡嗎？根本是牧羊島驚魂夜吧。」

根據影片畫面所顯示，黃老師一早到校後卻發現腳下所見之處，皆遍佈羊兒排便留下的小黑丸，腥臭的糞便氣味同時混雜著雨水，地上一灘「屎水交融」令人忍不住作嘔。原在教室屋簷下躲雨的羊兒們見有人出現，隨即驚慌閃跑，甚至從影片可以看見其中一隻小黑羊逃跑時，不小心被自己的屎給滑到。

事後，該校的學生見狀也紛紛動手協助清理羊群借宿一夜後所遺留的黑丸便便，黃老師同時幫忙之餘也將這一幕拍下，更對地上這些黏糊糊一團的「黑糖珍珠」無奈笑稱：「根本烙塞」。

黃老師今（14日）接受本報訪問時，對記者表示，由於這邊的羊屬於放養狀態，也因此牠們會到處趴趴走，尤其喜歡徘徊於學校宿舍門口及道路上；在學校裡也可以看見有網子圍住，但猜測前一晚風雨太大，網子可能鬆脫，所以才讓羊兒們有機可乘。黃老師也說，「之後也會更加注意網子有沒有掛牢，希望不要再發生這樣的事情。」

另，黃老師指出，她也已經開始預料到往後一年可能還將繼續發生無數次類似情形，並強調「真的要體會過才知道偏鄉學生及老師的辛苦，絕對不是只有軟硬設備資源上的不足啊。」