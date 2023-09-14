香港首富李嘉誠創辦的長江實業，上個月以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，引發外界高度關注，財信傳媒董事長謝金河以「李嘉誠的後座力」為題在臉書發文指出，自從李嘉誠的長實集團減價打7折賣房，香港地產商面臨巨大夾擊，剛剛開出的樓盤，九龍東啓德住宅地每呎價5392港元，創下九年半新低，讓市場大為震驚。

謝金河表示，今年高不可攀的香港樓市開始鬆動，一方面銀行利率上升，市場需求下降，新推出樓盤必須大降價才能賣出去，他分享，香港樓價從2021年8月高點，到今天為止已下跌15.4%，以200週均價來算下跌8.3%，受到這個衝擊，香港本土地產商股價頻創新低，一直以來最堅挺的新鴻基地產也創下罕見的新低價。

「香港前財政司長唐英年最近跳出來呼籲要調降印花稅，尤其是3000萬港元以上的豪宅從價印花稅。」謝金河提到，香港最近公布最新人口數是748萬，比2017年底的745萬人只增加3萬人，這些年從大陸內地移入香港，正好與從香港移出的人打平，但這個騰籠換鳥，對香港經濟反而帶來負面影響，香港的樓盤可能在李嘉誠減價中持續下跌。

另一個焦點則是香港股市呈現緩步下滑的走勢，謝金河說，台灣的加權指數和香港恆生指數只相差千餘點，繼續往交叉的方向前進，這是個很大的變化；另一個是人民幣貶至7.378兌一美元，正在朝聯繫滙率7.78的方向前進，如果人民幣和港幣匯價相同，香港下一步怎麼走？值得外界關注。