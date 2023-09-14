陸軍裝甲584旅發生一起離譜營區違紀飲酒事件。日前網上流傳一段4名身穿迷彩內衣的官兵，在營區寢室內「飲酒助眠」，還大方傳送訊息及影片與友人分享開趴感想，愚蠢行徑讓不少軍方人士看了直搖頭。對此，陸軍第六軍團指揮部回應，將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

陸軍第六軍團指揮部今（14）日表示，有關社群網站披露轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，其中並出現同袍飲酒畫面。對於渠等離譜、失序行逕，本部甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

第六軍團指出，軍紀是軍隊的命脈，對於部隊內部管理的運作，官兵法紀教育的宣導以及資安保密的要求，本部均嚴格查察、落實執行，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

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