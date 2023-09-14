日籍男星夢多（大谷主水）來台發展多年，除在電視台主持行腳節目外，更成為Youtuber，拍攝健身、旅遊影片等；而他13日突在臉書曬出與麻衣的貼臉親密照，寫下：「本当に、会えてよかったし、ずっと感謝してるよ」（很高興見到你，我永遠感激不已）並透露兩人多年的交情。

夢多透露，自己與麻衣認識很久了，回憶當年自己不紅、沒什麼工作不知道該怎麼辦，但那時很紅且工作繁忙的麻衣，卻都願意找時間與自己聊天，也給了很多建議。

然而，當麻衣要離開台灣前，兩人相約吃飯時，麻衣對他說：「モンド君なら大丈夫。任せたよ。你一定可以，接棒給你！」後來夢多工作忙到沒時間休息覺得很煩時，總會想起麻衣對他說每次工作都要全力以赴，「因為不想讓她失望，現在我很開心給她看我的成長，也開心妳回來！」

最後，夢多對麻衣喊話，希望以後不管在日本或台灣想要開一個節目，他會繼續努力回報麻衣，「我們兩個想對所有的粉絲說謝謝你們，我們在台灣發展非常的開心，希望繼續給你們提供好的節目」。