【全程影音】哽咽致詞！郭台銘副手竟是「隋棠婆婆」 賴佩霞現身網友全傻眼 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布自己參選2024的副手人選，答案讓人出乎意料，由台灣知名女星隋棠的婆婆、《人選之人》一劇演員賴佩霞出任。對此，網友都非常傻眼，紛紛留言表示「​賴清德感謝你」、「誰來解釋一下，賴佩霞她是誰？」

賴佩霞（右）是知名女星隋棠（左）的婆婆。（中時資料照／粘耿豪攝）

賴佩霞父親是美國人，過去兼具女歌手跟女演員的身份，近年來事業觸角廣佈，在擔任作家之餘，也就讀暨南大學國際關係學院博士班。2020年6月取得暨南大學法學博士，同時在近期話題台劇《人選之人-造浪者》扮演林月真一角。另繼子Tony更娶台灣知名女星隋棠，其女為藝人謝沛恩。

至於先前有消息指出的副手人選、台大財金系教授陳嫦芬今也到位在張榮發基金會的記者會現場，並對郭台銘獻上祝福。

然而對於郭台銘宣布的副手人選，也讓網友紛紛在台視直播YT留言，「這誰啊」、「小說也寫不出這樣的劇情」、「​隋棠會出來幫婆婆助選了」、「賴佩霞內心OS:我...今天為何我會在台上」、「失望」、「不怎麼認識」、「確定不是發言人？」、「​林月真選總統，賴佩霞選副總統」。