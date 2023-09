現年43歲的樂基兒 (Gaile)與天王黎明有過一段婚姻,2017年與食品大亨朱智豪(Ian)再婚,婚後育有一子。豈料最近卻傳出離婚,受訪時她坦承自己恢復單身,表示:「分開原因...我覺得不應該說誰的錯誤,有時不在一起可能是時間的問題。」她仍與前夫保持友好關係,兩人會共同撫養小孩。

雖然第二度婚姻觸礁,但樂基兒堅強面對生活,離婚後即復出工作,努力賺錢,也在社群平台分享她的工作花絮,寫下:「Grateful for the people I’m working with today. It was an 8 hour script spoken in Chinese which I cannot read, but the amazing team helped me nail it :) Thank you everyone(感謝今天和我一起工作的人。這是一個 8 小時的中文劇本,我看不懂,但是出色的團隊幫助我完成了它,謝謝大家)」

樂基兒13日又分享了進行拍攝工作時的花絮片段,寫道:「Rockstar vibes (搖滾明星氛圍)。」並曬出身穿低胸洋裝的性感照,疑似真空上陣,拿着吉他擺拍在床上,流露嫵媚的氛圍。此外她還不時曬出豐滿上圍以及修長美腿,更因為大動作而陷入走光邊緣,幾乎上下失守,令人大噴鼻血,看她認真工作又不時曬出辣照,許多網友認為她已經慢慢從離婚的陰霾中走出,並祝福她單身生活更開心。