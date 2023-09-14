男性最害怕性功能障礙，泌尿科醫師表示，根據統計，台灣男性勃起功能障礙盛行率約25%，會隨年齡而增加，50~59歲有約28%有勃起障礙，60歲以上則高達46%。醫師表示，勃起障礙主因眾多，主要分器質性、心因性、混合性。若勃起障礙長期持續，會導致陰莖海綿體組織纖維化及萎縮，未來將更難治療。

義大醫院泌尿科醫師黃維倫在其臉書表示，勃起障礙是男性難以啟齒的問題，據統計，台灣男性勃起障礙盛行率約25%，會隨年齡而增加，50~59歲有約28%有勃起障礙，60歲以上則高達46%，即60歲以上者每2人就有1人有此困擾。勃起障礙的成因分器質、心因及混和性。

器質性勃起障礙主因為器官組織的退化或失能所致，較常發生於年紀較大的病患，可再分為血管性、神經性、結構性、荷爾蒙失調及藥物引發。值得注意的是，勃起障礙可能是心血管疾病的初期表現。

心因性勃起障礙為心理層面問題所致，如情境、伴侶關係、壓力等因素。混和性勃起障礙為患者兼有器質與心因性障礙，是勃起障礙最常見的類別。

黃維倫表示，由於造成勃起障礙的原因很多，背後常隱藏著系統性的疾病，且長期勃起障礙，會導致陰莖海綿體組織纖維化及萎縮，造成後續更難治療，影響性生活及生活品質，因此民眾須正視勃起障礙問題，盡早治療。