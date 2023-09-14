天津直博會共軍陸航新銳裝備、飛行表演亮點。圖為靜態展示的直-20戰術通用直升機。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，第六屆中國天津國際直升機博覽會（直博會）14日在天津空港經濟區航空工業天津民用直升機產業化基地開幕，會期四天，其中，前兩日為專業日，後兩日對公眾開放，預計專業觀眾和社會觀眾累計將超過6萬人次。本屆直博會有共軍陸軍某旅「風雷」飛行表演隊多課目適應性訓練、陸航多型裝備首次參展等亮點。

直博會是中國唯一國家級國際直升機專業展會，是全球第二大直升機專業展覽會。

本屆直博會參展參演的直升機和無人機共計65架，其中直升機49架、大型無人機13架、多旋翼垂直起降航空器3架，主要包括陸軍直-20、直-10、直-19武裝型直升機，直-8寬型運輸直升機，航空工業集團AC-311A、AC-312E、AC-352直升機，此外，還有空客H135，貝爾B505，西科斯基S-76等全球主力機型。其中，AC332、直－11E、AW189、旋戈500C無人機，陸軍KVD型多用途無人機、垂直起降無人機，中國航發的渦軸-16發動機、氫燃料發動機均為首次參展。

作為共同主辦方之一——中國人民解放軍陸軍在直博會上會展示哪些裝備一直是觀眾關注的焦點。據悉，本屆天津直博會上，陸軍將派出14型79架裝備參展參演，其中寬體運輸直升機和察打一體無人機將首次參展。通過空中與地面相結合、有人與無人相結合、運力與火力相結合的形式，重點突出先進性、體系性和實戰能力，展示陸軍「機動作戰、立體攻防」轉型建設成效。

天津直博會也是世界上唯一具有飛行表演的直升機專業展會，因此，直升機飛行表演一直是直博會的一大亮點，尤其是陸軍航空兵「風雷」飛行表演隊更是備受矚目。

陸軍航空兵的「風雷」飛行表演隊是共軍新組建的武裝直升機專業飛行表演隊，是世界上唯一由陸軍航空兵組織的飛行表演隊。

陸軍裝備部寧濤指出，本屆直博會陸軍共安排7架直-10武裝直升機、6架直-19武裝直升機，2架直-20通用直升機進行飛行展示，繼續由「風雷」表演隊擔負飛行表演任務，計畫安排6個表演場次，單場時間約30分鐘，其中9月14日、9月15日兩個專業日每日各安排一場，9月16日、9月17日兩個公眾日每日上午和下午各安排一場，分機群表演和單機表演兩種形式，每場共有8個飛行表演科目。

新華網12日報導，「風雷」飛行表演隊11日在空港經濟區某機場組織適應性訓練，為14日至17日的正式表演作準備。表演隊依次展開軍魂永駐、三機芭蕾、盛會雄風、築夢追心等動作，計畫在每天的飛行表演中表演8個課目的空中特技，中間還穿插進行類比特殊情況處置訓練。

直-20自2019首次亮相以來，一直是航展的明星裝備，本次直博會，直-20的飛行表演值得關注。

新華網報導，「風雷」飛行表演隊的孫棟說：「此次直博會，我主要是駕駛直-20機型參展。直-20戰術通用直升機是我國自主研製的中型雙發多用途直升機，能在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域、全時出動能力。能夠駕駛這樣的新型直升機參演，我感到非常光榮與自豪。」

據稱，第六屆天津直博會展區總面積約16萬平方米，包括室內展區2萬平方米、室外展區2萬平方米、飛行觀摩區6萬平方米，以及商務交流區、餐飲服務區等。截至目前，第六屆天津直博會參展企業數量超過350家，其中40餘個國內外企業首次參展。全球主要直升機主機廠和配套企業全部參展，包括航空工業、空客、俄直、貝爾、萊昂納多等全球六大直升機主機製造商，以及中國航發、法國賽峰、美國柯林斯、加拿大普惠等全球知名發動機和配套生產、服務企業，一批國際企業的負責人屆時來津參展和參觀。

與往屆直博會不同的是，第六屆天津直博會展覽形式更加多樣化，人工智慧、虛擬實境、人機交互等科技元素大量融合，將進一步提升天津直博會的專業性、前沿性、觀賞性和參與性。

天津直博會自2011年以來已成功舉辦五屆，初步形成了「南有珠海航空航太綜合展，北有天津直升機專業展」格局。天津直博會已成為天津對外展示重要視窗，永久承辦地天津空港經濟區已發展成為中國重要的航空產業基地。