蘋果iPhone 15系列討論度爆棚，遠傳電信公布資費方案，只要月付1599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro也只要7900元起，而遠傳昨日上午11時率先開放線上預約登記活動仍持續進行，只要參與線上預約登記，後續於網路門市申辦最新iPhone 15搭配5G方案，就有機會抽中定價58900元的頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)。

iPhone 15系列不只全面改為USB-C充電孔，全系列機型也均導入動態島功能，主鏡頭更升級4800萬畫素，iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，強大的效能大受果粉期待；而遠傳與亞太合併後將擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」等三冠王優勢，新iPhone 15值得首選新遠傳，搭配有感升級的iPhone 15新機，將會有非常好的使用體驗。

為答謝果粉忠誠支持，遠傳除開放預約登記外，也提前公布iPhone 15資費，申辦月付1599元指定資費，除了享受遠傳5G飆網，還能將iPhone 15(128GB)0元帶回，iPhone 15 Pro最低也只要7900元起就能擁有。遠傳貼心回饋用戶，VIP用戶續約最高更可折5000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1000元折扣。於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳，還可再賺最高8％回饋，滿滿的優惠送給果粉。

遠傳不僅提供果粉優惠價格，加入遠傳更能享有全方位數位服務，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租，前300名登錄加碼送Apple帳單代收100元抵用金等優惠。另外，購買iPhone 15新機搭配遠傳行動裝置險每月只要349元起，不僅用戶手機損壞、遭竊免煩惱，更提供獨家電信詐騙損失保障，讓用戶使用手機，開心又放心。

遠傳昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，遠傳電信有信心今年銷量將成長至少三成。對於仍在觀望的果粉，遠傳線上預約登記活動持續開放（預約網址：https://etnet.tw/U8Xazf），只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15％回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有超過5萬個獎項，有機會抽中門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，更祭出定價58900元的最大獎iPhone 15 Pro Max (1TB)。