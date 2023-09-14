凱開（本名：賴世凱）是前潑猴貝斯手、前MP魔幻力量貝斯手兼團長，團體解散後，凱開自立門戶當老闆，3年前迎娶前經紀人娃娃，事業愛情皆得意。昨（13日）凱開突曬超音波照，原來夫妻倆即將當爸媽，粉絲紛紛獻上祝福。

凱開13日晚間在臉書粉專上傳超音波照，宣布老婆肚皮有喜，隔空向胎兒喊話：「謝謝你成為我們的孩子，我們會很愛你噢，明年見。」消息一出，粉絲湧入留言區狂刷一排恭喜，反應熱烈。

凱開2020年5月13日和娃娃登記結婚，當時甜蜜地寫下：「執子之手，與子偕老，一起邁向人生的下一個階段，我們結婚了。」當時除了粉絲送上祝福，團員鼓鼓、雷堡也現身留言，不過另一位嘎嘎突在限時動態爆粗口：「XX！說結就結喔，別人結婚不關我的事，幹嘛一直叫我趕快結婚，莫名其妙」，雖沒指名道姓，但從時間點來看，可能是粉絲看到凱開結婚，就催促嘎嘎跟上腳步，讓他非常不滿。