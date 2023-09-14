【全程字幕】郭台銘宣布副手！竟是「隋棠婆婆」賴佩霞 柯文哲回應了 @ChinaTimes ​

日前宣布參選總統的鴻海創辦人郭台銘，今（14）日公布了他的競選搭檔，為藝人隋棠的婆婆、知名歌手賴佩霞，讓外界十分詫異。對此，臉書粉專「不演了新聞台」狠酸，郭台銘選擇副手的思考一如預期，即「短線炒話題，隨時可退選」。

先前郭台銘故作神祕不透露副手是誰，僅透露此人是女性，且是最好的人選，他並稱，好事值得等待、不需急著張揚；但因若要參選，必須儘快確定副手才能依時程前往登記，時間已不多，郭董遲未宣布副手，也被外界視為可能是因藍白都劃清界限後，郭找不到人選。

沒想到今日郭宣布副手為演藝人員賴佩霞，鮮少參與公共政策，也全無從政經歷，完全超乎外界想像。對此，「不演了新聞台」今在臉書發文嘲諷，郭台銘選擇副手的思考，一如預期，短線炒話題，隨時可退選。他也好奇，賴佩霞是否就是「再演一次《人選之人—造浪者》中角色林月真的概念」。

網友們也留言表示，「打假球，我看不起他，BNT的感謝已被我丟進垃圾桶了」、「政治新聞瞬間成為娛樂新聞」、「直接從政治劇變鬧劇，要找藝人不找知名度高一點的嗎」、「所以根本不用認真討論他了」、「他是不是要改走搞笑路線」。