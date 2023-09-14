萬物齊漲，對外食族來說，伙食費是一筆不小的開銷，一名男子表示，水煎包一顆賣17元，他買3顆，再加一杯手搖飲，共花費91元，且水煎包有肉有菜，吃完很有飽足感，認為水煎包是在台北想要省錢的最好選擇，貼文曝光，不少人認同他的看法，還有人說水煎包根本是台灣的良心事業。

原PO昨（13）日於PTT八卦板指出，在台北吃一餐150元跑不掉，昨中午他在公司附近買3顆水煎包，吃完很有飽足感，且一顆才賣17元，身上多餘的錢還可再買一杯手搖飲，一餐下來總計花費91元。

原PO表示，水煎包內含豬肉和高麗菜，又有飽足感，若真的很餓買6顆也才101元，大讚水煎包是台北省錢最好的選擇。

貼文引發網友熱議，「還不錯 但一顆17元還是好貴，吃13元的不好嗎？」、「水煎包我要吃5顆」、「我家這一顆7元，吃5顆剛好飽」、「我家這邊一顆才賣12元」、「我都吃4個，有3個包肉1個菜，再配個豆漿」、「水煎包根本台灣良心事業」。另也有人提及若想省錢，可選擇吃山東大餅、銀絲卷或蔥大餅。