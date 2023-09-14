NBA賽季相當漫長，身體多少會出現病痛，也因如此，「輪休」成為近年聯盟中所談論的焦點，為了不損害NBA和球迷的利益，根據《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟理事會已經透過投票批准新規定，取代先前對於球員的輪休規範。

2017年聯盟已針對輪休進行限制，如不得在全美直播或是熱門比賽輪休健康的球員、應優先在主場比賽進行輪休，但此規定造成評價兩極化，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾說過：「直到我無法走路，那就是我該休息的時候。」雖然無法沒理由的輪休，但多數球隊仍想盡辦法讓旗下球星休息，暴龍奪冠的2018-19賽季，球隊用「負荷管理」的理由，堅持對有傷病史的里歐納德（Kawhi Leonard）進行輪休，雖然當時引起爭議，但最終里歐納德在季後賽大顯神威，幫助暴龍奪得隊史首冠。

為了杜絕輪休亂象，NBA提出新的輪休5大規範，包含1.同場比賽輪休球員不可超過1人。2.不可在全美直播以及季中錦標賽輪休球員。3.主、客場缺席的場次必須保持平衡。4.對戰績排名無關緊要的比賽，球隊應避免球員長期缺陣（如上季高機率無緣季後賽的拓荒者選擇提前讓利拉德關機）。5.如果健康的球員輪休，必須得出現在比賽現場讓球迷看到。

不過該規範主要是針對明星球員，定義為前3個賽季中，入選過1次明星賽或年度前3隊陣容的球員，目前共有50位球員符合規定。但對於老將，聯盟也給出優惠，若賽季開始前年滿35歲、職業生涯打了3萬4千分鐘例行賽，以及1000場比賽的選手，若不願連續出賽可提前提出申請。