●花旗漲1.7%，執行長Jane Fraser宣布管理層大洗牌以簡化公司結構，這將導致更多裁員，但也將使她握有更多主控權。

●Sprit Airlines跌逾6%，該廉航下修第三季營收預測反映燃油價格上漲。

●莫德納（Moderna）漲3.2%，該製藥商宣布其流感疫苗mRNA-1010達成後期試驗的主要目標。該公司並宣布其新冠肺炎疫苗將減產。

●英國晶片設計大廠安謀（Arm Holdings）在美國上市的IPO案獲得545億美元估值，遠超出7年前其母公司軟銀集團以320億美元將其私有化時的身價。根據公司周三發布的聲明，安謀IPO發行價來到定價區間最高價每股51美元，已售出9550萬股股票，並籌集48.7億美元資金，成為今年全球規模最大的IPO案。這次IPO並預留超過7億美元股票，供蘋果、台積電、輝達、英特爾、三星電子等大客戶認購。安謀股票定於周四在美國那斯達克首度掛牌交易。