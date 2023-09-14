日本福島核一廠排放核汙水入海，引發中國強烈反對，並全面暫停日本水產品進口，中日關係緊張加劇。日媒分析指，日方在要求北京撤銷水產品禁令的同時，還要探索雙方高層對話的機會，為首相岸田文雄訪中「完善環境」，直言當前岸田政府外交領域的最大課題是如何處理與中國的關係。

日本共同社13日評論稱，本月上旬，岸田在印尼參加國際會議期間，與中國國務院總理李強進行了短暫交談。在核汙水問題橫亙其間的形勢下，兩人未舉行正式會談，但日本外務省消息人士強調，雙方談及構建具有建設性的穩定關係很重要，而不僅僅是核汙水，此舉「意義巨大」。

評論指，日方設想下一次元首間的接觸機會是11月在美國舊金山召開的亞太經合（APEC）峰會，將關注中國國家主席習近平是否出席。同時，10月23日將迎來《日中和平友好條約》生效45周年，兩國元首是否會互致賀電，受到關注。2022年9月，中日邦交正常化50周年之際，岸田與習近平互致賀電。

另評論稱，在安全保障政策方面，修改防衛裝備品的出口規則是焦點。日本執政聯盟自民、公明兩黨計畫在內閣改組後重啟工作人員磋商，圍繞向第三方出口與英國和義大利共同開發的新一代戰機，及就支援烏克蘭的殺傷性武器出口展開探討。

2022年12月，日本政府制定了寫入擁有摧毀他國境內飛彈基地等反擊能力（對敵基地攻擊能力）的《國家安全保障戰略》，決定把2023至2027年度的防衛費總額增至約43兆日元（約合新台幣9.34兆元），旨在確保財源的增稅很可能延至2025年以後。