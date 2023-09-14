晶圓代工龍頭台積電2023年度第1季現金股利今天除息，開盤跳空達544元，上漲6元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。

台積電第1季現金股利今天除息，每股配發3元現金，總金額新台幣777.96億元，預計10月12日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約24.93點。

台積電自2019年起改採每季配息，過去16次除息皆順利完成填息；其中，11次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電在今天再度上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄進一步推升至12度。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約3.75億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬股，估計有約3873萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬股，也有約1917萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，有約49.61億元入帳。