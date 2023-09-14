國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇經常分享跑行程遇到的事。李明璇今（14）日提到被嚼著檳榔的大哥敲車窗，正當她憂心是否要被抗議時，大哥則拿出一袋運動飲料要她加油，並丟下「一定要給他翻，忍很久了」便瀟灑離去。

李明璇在臉書還原整件事，當她上車後還沒發動，有位嚼著檳榔的大哥騎車過來，並敲車窗說：「啊李明璇滴叨位？」李明璇心裡瞬間冒出「怎麼了、怎麼辦、是不是要被抗議了」等小劇場，助理則把車窗搖下一個小隙縫並詢問大哥有什麼事，此時大哥眼神掃向往後座的李明璇，並拿出一袋運動飲料，霸氣喊「這個給你們喝啦！大熱天快熱死人」，並叫李明璇加油。李明璇也趕緊下車道謝，兩人握到手後，大哥便丟下「一定要給他翻，忍很久了」，便瀟灑地騎車離開。

對於這位大哥的舉動，李明璇也直呼感動，並讓她更堅信，沒有一定是什麼顏色的地方，很多人會在遠方默默觀察，有些沒有表達、有些不敢作聲，但也默默期待這塊沙漠哪天會降下甘霖。

返回故鄉高雄參選立委，李明璇曾強調，出征艱困選區要用行動與決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣。即便前鎮、小港被形容「綠到出汁」，但李明璇喊話用親和力、行動力感動選民。