周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.46點或0.32%，為453.94點。

工業股跌0.8%。阿爾斯通(Alstom)大跌3.9%，報23.2歐元；稍早巴克萊對該家法國基礎建設公司給予「減持」評級。

英國石油巨頭BP跌0.8%；此前由於執行長Bernard Looney未能完全披露過去與同事的私交細節，於周二宣佈辭職，並即刻生效。

數據顯示，歐元區七月工業生產降幅超過預期，突顯出歐盟執委會下調了今年經濟成長預期。

歐洲銀行股升0.6%，並為連續第四個交易日上升。

風電製造商西門子能源、維斯塔斯(Vestas)、德國的Nordex皆上漲在1.3%至5.3%之間；稍早歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，歐盟將針對風電產業推出一系列的支援措施。

Aviva上漲4.6%；此前該英國保險公司說，將退出與新加坡人壽的合資公司，將所持有的25.9%股權和兩項債務，出售給日本的住友生命保險。

拜耳(Bayer)下跌4.6%，報48.3歐元；此前摩根大通將該德國化學企業列入負面觀察。

愛爾蘭建材公司Kingspan證實媒體報導，該公司曾經非正式與競爭對手Carlisle討論合併，但是兩家公司目前沒有積極接觸了。Kingspan股價下跌2.7%，報68.3歐元。