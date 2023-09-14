每年7至9月是中共演訓的高峰期，不只在台海周邊，在南海、東海區域都有大批艦船活動。國防部12日公布共軍機艦動態，中共航母山東號近日通過巴士海峽前往西太平洋演訓，不但創下歷史紀錄高達20艘共艦在台海活動。今（14日）國防部再度偵獲68架次共機大舉出海，其中40架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南部及東南空域，也雙雙突破今年新紀錄。

今年雙紀錄！68架共機出海40架越中線，與山東號海空遠航加油操演。(國防部提供)

國防部今（14日）表示，迄6時止，陸續偵獲共機蘇愷-30、殲-10、BZK-005、殲-16、空警-500、運油-20、運-9等各型畸型逾68架次，其中40架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南部及東南空域、共艦10艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

既為特別是，中共空軍罕見出動3架運油-20機空中加油機，與大批各型戰機飛往我方東南外海，顯示正進行大編組的空中長程加油演訓，同時疑與山東號進行遠航協訓。