台灣舉重女將陳玟卉這次在世錦賽71公斤級賽事，未發揮水準，無緣獎牌，而亞運勁敵、中國的廖桂芳則來勢洶洶，以抓舉120公斤、挺舉153公斤、總和273公斤奪3金，還破2項世界紀錄。

現年26歲陳玟卉為杭州亞運台灣代表團奪牌重點選手，今年5月亞錦賽傷癒復出後首場國際賽就奪得2面銅牌，這次參加在沙烏地阿拉伯舉辦的世界舉重錦標賽，為杭州亞運進行最後調整。

陳玟卉這次世錦賽從71公斤級C組出發，抓舉104公斤、挺舉131公斤、總和235公斤，儘管3項數據都是C組第1，但與訓練時總和成績大多已能超過240公斤相比，還有一段差距。

教練黃達德接受中央社記者訪問時表示，主要是因為陳玟卉這次太興奮，「幾個細節沒有掌控好，訓練時狀態都很好，滿可惜的」。

世錦賽女子71公斤級A組賽事凌晨落幕，陳玟卉最終總排名抓舉名列第11、挺舉第8，總和排名第10。

陳玟卉今年杭州亞運將瞄準獎牌，頭號勁敵為中國選手廖桂芳，而廖桂芳先是在今年5月亞錦賽進帳3金，這次世錦賽更是以抓舉120公斤、挺舉153公斤、總和273公斤橫掃3面金牌，其中挺舉、總和更是雙破世界紀錄，展現問鼎亞運金牌的企圖心。

不過，陳玟卉這次世錦賽並非完全沒有收穫，儘管未達成此行目標總和243公斤、挺進奧運排名第6，但憑藉著總和235公斤，排名預計將從第10前進至第9。

根據國際舉重總會（IWF）規定，選手在奧運積分排名期間，須完成參加5場賽事，最終各量級前10名選手將獲得巴黎奧運參賽資格。

陳玟卉接下來亞運將暫時改戰76公斤級，黃達德表示，返台後會再針對世錦賽缺失進行修正，但不會刻意增重，待亞運結束後，接下來年底卡達大獎賽、明年世錦賽將回到主戰場71公斤級，繼續力拚奧運排名往前提升。（編輯：陳仁華）1120914