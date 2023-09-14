台北市「基泰大直」建案施工不慎，造成鄰近民宅塌陷，台北市政府提出第2波假扣押聲請，台北地方法院昨駁回聲請，北市府不服裁定可以提起抗告。對此，台北市長蔣萬安今（14）上午受訪時表示，法院有法院的認定，「但我們就是和受災住戶站在一起」，用行動確保住戶的權益，該做的都要做。

媒體提問民宅評估何時拆除，蔣萬安說，昨天會議有很多住戶跟他反應，希望可以再回家拿東西，副市長李四川昨也當面跟住戶回應，市府會再審慎評估，在確定安全的情況之下，會讓住戶再回去拿東西，整體建物拆除之前也會徵得住戶的同意。