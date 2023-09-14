他已支付600萬元購買光電材料，饋線設備也已建置完成。（張毓翎攝）

連俊堯說，希望議會不要以偏概全，還是有人為產業默默努力。（張毓翎攝）

台南市議會2020年做出市府應禁審台61線以西光電案之申請的決議，是否包含爭議性較少的「屋頂型」光電案，引發討論；原從事建築業轉行當漁民的連俊堯，在台南山區興建室內養殖場推動「漁電共生」已4年，最近相中沿海一塊寶地，規畫發展漁電共生的蟹苗養殖事業，他未與光電業者合作，「獨資」購地、興建，砸下6000多萬元，申請過程卻因土地位處台61線以西而卡關，損失慘重。

連俊堯說，當初看準人工繁殖蟹苗的商機大，在將軍區購地蓋了一座680坪的室內養殖場，場內不會被太陽曝曬，年輕人待得住，現聘請3位在地青年一起經營，養殖過程也與七股水產試驗所交流合作；然而，最近計畫在屋頂裝設太陽能板，單純想增加額外售電收入，沒想到因議會這項決議，導致市府審查遲無進展。

他痛訴，已支付600萬元購買光電材料，饋線費110萬元也付清，卻被一個會議紀錄擋下來，損失該找誰賠？此案經發局原已同意備案審查，但相關單位互踢皮球、沒有人出來審查，他沒有跟任何光電業者合作，全是自己投資，現已經砸了6000萬元購地、蓋廠房，「他即使拚了老命，也要為自己爭取權益。」

他說，他合法申請，怎麼能剝奪他的權益？感覺就是被「養套殺」，唯一的訴求就是希望政府「依法行政」，也希望議會不要以偏概全，還是有人為產業默默努力，對這些人應該要給予支持、鼓勵，不要一竿子打翻一條船，不能為反對而反對。

2020年4月30日台南市議會決議在台南巿太陽光電自治條例通過前，巿府應嚴格禁止審查台61線以西任何太陽能板設置之申請；據了解，過去台61線以西的光電申請案，以漁電共生的案子居多，包含室內及室外養殖型，分布在北門、將軍和七股區，自議會做出這項決議，不少欲申請者被勸退。

市府農業局說，目前未核准任何一件台61線以西區域的漁電共生案子。