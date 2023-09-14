胃腸肝膽科醫師錢政弘日前分享，去日本玩時，在藥妝店遇到一對外國夫婦拿著鼻噴劑不停用英文問年輕店員，讓店員招架不住，決定出手相救，才知道原來外國夫婦的小孩感冒不舒服，想買有西藥成分的鼻噴劑，但怕買錯，於是他教他們辨識藥品、怎麼使用，讓這對外國夫妻非常感動，不斷向他道謝。

錢政弘日前在臉書表示，當時陪老婆逛藥妝店，順便看有什麼新的養肝補品，研究一下成分，看現在流行些什麼東西，這時剛好遇到一個外國夫婦在櫃檯詢問店員，太太拿著鼻噴劑不斷用英文問問題，只略懂英文的日本店員完全招架不住，他站在旁邊看實在慘不忍睹，決定出手相救。

錢政弘說，問了這對外國夫婦得知，他們的小孩最近感冒鼻塞、打噴嚏，想買鼻噴劑使用，但不確定手上拿的這個有沒有「西藥」的成分，不想買錯成含精油或香草藥劑的舒緩產品。

錢政弘向他們解釋，日本成藥分3類，現在拿的鼻噴劑屬於第二類醫藥品，成份含抗組織胺，是西藥沒錯，順便告訴他們要怎麼使用，間隔多久噴一次等注意事項。這對夫妻聽完說明後，開心笑著向錢政弘道謝，說小孩很不舒服，擔心買的東西沒效，店員卻聽不懂他們的問題，感謝有他幫忙，「我想他們應該很驚訝我個路人的醫學知識頗高。」

就連一旁的店員也向錢政弘道謝，驚訝他英文怎麼這麼好，可以回答外國人的醫學問題，錢政弘則笑笑地沒多說什麼，心想「看日文、說英文，對台灣人來說不是什麼大問題，我們最大的優點是願意幫助別人。」