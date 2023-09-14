海浪將遺體沖上岸，利比亞救難人員在海岸邊尋找罹難者。

利比亞毀滅性洪災已釀成至少5000人喪命，不過災情最慘重的地中海沿岸城市德納市（Derna），市長預估恐多達2萬人罹難。海浪不斷將數十具遺體沖上岸，還有倖存者描述，在家裡發現陌生人遺體。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、半島電視台（Al Jazeera）報導，風暴丹尼爾（Daniel）10日席捲利比亞，導致2座水壩崩塌，洪水淹沒城鎮，聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，洪災至少釀成5000人罹難。

圖為災情慘重的利比亞沿岸城市德納市。（圖／路透社）

不過受創最深的下游沿岸城市德納市，市長阿爾．蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）昨（13）日預估死亡人數恐介於1.8至2萬人之間，利比亞內政部發言人阿爾．卡拉茲（Tarek al-Kharraz）表示，德納市至今已通報3840人死亡，當中3190人已下葬，死者中至少400人為外國人，多數為埃及人及蘇丹人。

德納市52歲居民胡薩地（Usama Al Husadi）表示，妻子及5名孩子至今下落不明，他說父親家族中至少有50名親戚失蹤或罹難。

利比亞民航部、長緊急事務委員會委員契奇歐華特（Hichem Chkiouat）描述「海裡不斷沖上數十具遺體」，他預估需要數十億美元重建城市。

利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）救難人員在海裡尋找遺體。（圖／路透社）

外媒描述德納市街道覆蓋一層厚泥，樹木連根拔起，街上有數百輛嚴重毀損的轎車，甚至有一輛車卡在一棟受損建築的二樓陽台。

毀損車輛被沖進公寓，地上覆蓋一層厚泥。（圖／路透社）

41歲居民布伊米拉（Mohamed Mohsen Bujmila）說他和妻子倖存，但姊姊失蹤，他已經先下葬了姊夫及姪子，他說甚至在自己的公寓裡發現2具陌生人遺體。

德納市街道覆蓋厚泥、殘骸。（圖／路透社）

■利比亞洪災為何如此慘重？

報導描述，水壩潰堤、崩塌後，大量洪水沖垮多層樓公寓，由於時值深夜，許多居民已入睡，根本逃生不及。

利比亞災情慘重。

另外聯合國數據專家哈米德（Rashad Hamed）暗批利比亞洪災根本是人禍，他說這場人道災難和摩洛哥地震不同，地震難以避免，但他認為這場洪災是由「疏忽及嚴重過失」釀成。

他說其中一座瓦迪德納（Wadi Derna）水壩蓄積大量雨水，溢洪道因為長期未清理、無法排水，導致水壩崩塌，大量洪水席捲下游城市。

圖為災情慘重的沿岸城市德納市。（圖／路透社）

■救難人員籲外界提供屍袋 仍有災區無救難人員協助

目前德納市居民仍著急地尋找親友下落，救難人員呼籲外界提供更多屍袋。

利比亞記者埃爾賈賀（Mohamed Eljarh）實際目睹德納市災情，他說該市仍有部分區域沒有救難人員協助，救難人員也尚未抵達鄰近沿海城鎮紹斯鎮（Sousse）及周邊聚落，一直到12日，當地仍有「被壓在瓦礫堆下的生還者」求救，紹斯鎮及周邊村莊有多達「數百棟房舍遭爛泥、殘骸、洪水掩埋」，目前也還沒有救難人員抵達，他預估死亡人數會相當「驚人」。