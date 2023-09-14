TrendForce認為，摺疊手機市場規模擴大主要是仰賴零組件成本降低，以及大陸品牌的擴大布局，零組件方面，若面板及鉸鏈成本有機會減少，將能決定摺疊手機零售價未來能否穩定朝向1,000美元以下定價，藉此吸引並提升消費者購買意願。

品牌方面，今年三星摺疊手機仍居首位，出貨量預估將成長至1,250萬支，但在摺疊手機市占率卻從2022年的82%降至68%，主要是其他大陸品牌的摺疊手機數量正在快速成長。排名第二的是華為，預計今年摺疊手機出貨量預估約250萬支，市占率約14%。接續為OPPO、小米，市占率分別為5%及4%，其他品牌市占率均4%以下。

TrendForce表示，由於過去幾年受到疫情影響，大陸品牌的摺疊手機販售區域大多以大陸市場為主，並沒有積極出海。若未來大陸品牌摺疊手機的海外銷售策略轉趨積極，有望刺激整體摺疊手機市場加速成長。

而蘋果動向又是另一隱藏關鍵，截至目前，蘋果對於摺疊手機興趣缺缺，這對於提振摺疊手機買氣的確是負面因素。不過蘋果一向對於產品的使用者體驗有其堅持，由於摺疊手機在面板平整度、絞鍊設計仍有不足，應是蘋果遲遲不願跨入摺疊手機領域的原因之一。不過，對中大尺寸產品而言，維持摺疊面板平整性的難度較小尺寸產品低，不排除未來蘋果在摺疊類產品上將直接朝向中尺寸的筆電或平板電腦發展。