市場調查指出，泰國注意力不足過動症(ADHD)的盛行率約為4.2%到8.1%，治療市場成長潛力看好。

友霖生技總經理黃春桐指出，B.L.HUA是一家具有百年歷史的醫藥公司，長期經營精神神經藥物領域，與歐洲知名藥廠合作，並在中南半島許多國家有完整的銷售網絡。友霖的發展策略是將自行開發生產的產品，積極推廣到海外，因此透過雙方合作在泰國註冊、銷售推廣友霖的過動症新藥，是友華深化東南亞市場布局的關鍵。

Methydur是友霖與美國DURECT Corporation共同研發的ADHD新藥，2018年在臺灣獲得上市許可。黃春桐說，Methydur是友霖生技運用其專利技術-多層次藥物控制釋放技術所開發出的新劑型新藥，可以結合短效與長效藥物的優點，藥效起始時間快，達到血液中藥物最高濃度的時間短，藥物會分不同的時間緩慢釋放，可降低兒童在學校給藥的困擾與療效不足的問題，降低服藥的不便，更有效的讓病患達成治療的目標，提升生活品質。Methydur在進軍泰國之前已先授權外銷至韓國。

B.L.HUA表示，B.L.HUA長期深耕精神神經領域用藥，獨家代理世界多國藥品，這次與友華簽署合作協定，引進注意力不足過動症新藥，不僅能進一步豐富產品線，提升市場競爭力，更能造福泰國的ADHD患者。根據市場調查，泰國的ADHD藥品市場在2022年達1200萬美元，到2030年預期可以增至1600萬美元。