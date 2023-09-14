巨星劉嘉玲交友圈甚廣，喜愛社交的她十分熱情，不時邀請各界好友來自家豪宅作客，而日前內地珠寶設計師龍梓嘉獲邀出席劉嘉玲的家宴，他曬出一系列家宴照，只見豪華的內裝與樸素的菜色形成對比，網友笑稱這樣：「夠吃嗎？」，也有網友留言要龍梓嘉別用劉嘉玲家中的廁所，原因曝光了。

龍梓嘉曬出劉嘉玲準備的菜色，從照片中可見，菜式多以港點為主，包括燒賣、糯米雞、春卷、水晶餃，甚至還有涼拌小黃瓜，看來相當樸實且份量不多，針對網友詢問是否會吃不飽的問題，龍梓嘉就回覆道：「不用糾結我吃不吃的飽啦！哈哈哈，很好吃！只是拍了早茶點心，還有很多硬菜，大魚大肉各種煲湯廚房廚師做着，我沒有拍，因為，吃的太歡了！忘記了，就開餐前拍了倆照片～從12:00吃到3:00，姐姐非常用心準備啦！到現在肚子都飽飽的。」而劉嘉玲也曬出兩人合照，寫道：「歡迎常來！原來那天你沒吃飽嗎？下次要再多準備一點。」幽默回應網友的詢問。

此外，有網友提及劉嘉玲有潔癖一事，提醒龍梓嘉不要用洗手間。其實劉嘉玲曾接受訪問時，透露自己到橫店拍戲期間，曾要求酒店將洗手間的浴缸、馬桶、洗手盆全部移除，再換成全新的設備，因為自己長期停留此地，所以一定要保持乾淨，就連在家中也不會與老公梁朝偉共用洗手間，而是兩人有各自的洗手間，相當要求衛生。