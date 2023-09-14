進口雞蛋風波燒不停！台農蛋品洗選的巴西雞蛋遭食藥署認定，效期標示違法，台農董座涂萬財昨跳出來再三喊冤。國民黨高市議員邱于軒質疑，涂萬財說自己賣蛋賣了40多年，都是賣國產蛋，但她家中冰箱裡的蛋是來自澳洲的台農鮮紅蛋，質疑澳洲蛋是否標示正確，「不想我的孩子吃到」。

台農蛋品將巴西雞蛋效期到9月24日的蛋品標示到10月5日，被認為違法；涂萬財為此拍攝影片坦言疏失，但他13日受訪時表示，「認錯影片是農業部叫我拍的」，希望能大事化小、到此為止。

「除了巴西，還有澳洲！」邱于軒指出，她平時都在全聯買蛋，打開冰箱看一下家裡吃的雞蛋是哪裡買的，驚訝發現隨手買的是台農鮮紅蛋，產地卻是澳洲。

邱于軒表示，台農老闆涂萬財說過：「農業部主動找他幫忙洗選進口蛋，國內並無進口蛋相關規定，都是依平常作業模式，就是用洗選日期再加1個月為有效期，怎料成冤大頭」、「自己賣蛋賣了40多年，都是賣國產蛋，是農業部主動找他」。

邱于軒直言，上述這兩點，卻讓她對冰箱裡那盒澳洲進口的蛋產生許多質疑，老闆說他都是賣國產蛋，但自己冰箱裡的蛋是來自澳洲的台農鮮紅蛋，換句話說，台農的進口蛋除了巴西還有澳洲。

邱于軒直說，這批澳洲蛋日期的標示正不正確，讓她也非常懷疑！雖然她查到網路上說澳洲蛋是空運的，「但我現在真的被農業部搞到對進口蛋敬謝不敏！更不想我的孩子吃到！」

邱于軒痛批，農業部應該要向全體國人道歉、連蛋都搞不定的部長陳吉仲更應該下台，畢竟他對巴西雞蛋的說法一日多變，引起民眾對雞蛋食安恐慌，甚至連原本力挺的廠商都翻臉不願替他背鍋，民眾對農業部的信心幾乎「完蛋」，只能期待「笨蛋」和「壞蛋」盡快遠離，還百姓一個安心吃蛋的生活。