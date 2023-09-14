歐盟執委會主席范德賴恩當地時間13日宣布，將對來自中國大陸的電動汽車發起反補貼調查。對此，歐盟中國商會發布聲明表示高度關切和反對，敦促歐盟客觀看待中國大陸電動汽車產業發展，並希望歐盟政策制定者與產業界相向而行，共同為世界綠色發展做貢獻。

范德賴恩在向歐洲議會發表年度「盟情諮文」時，宣布歐盟執委會將對中國大陸電動汽車啟動反補貼調查（anti-subsidy investigation），稱以此保護自身免受受益於國家補貼的中國大陸電動車生產商的影響，並強調歐洲對競爭持開放態度，而不是為了逐底競爭。。

對此，歐盟中國商會隨即發布聲明回應稱，中國大陸電動汽車及上下游產業鏈企業不斷創新，並在激烈的中國大陸本土市場中累積出了整體產業優勢，為消費者提供高端、性價比高、可滿足不同範圍需求的電動汽車，受到全球消費者包括歐洲民眾的歡迎。「這種優勢不是憑藉所謂巨額補貼而形成的」。

聲明強調，中國大陸的電動汽車產業鏈與歐洲乃至全球汽車產業鏈具有良好的合作關係，每一輛電動汽車背後都凝聚全球大大小小數以萬計供應商的努力。我們敦促歐盟客觀看待中國大陸電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國大陸電動汽車產品在歐發展和經營成本。

聲明續指，歐洲市場的開放應體現在具體的行動上，並應為外國企業提供公平、公正和無歧視的營商環境。如果僅因產品來源地而做出市場排除的做法，將有違歐盟在世貿組織的承諾。

聲明稱，中國大陸企業，包括電動汽車行業致力於全球碳中和願景的實現，並將為此做出不懈努力。歐盟中國商會希望歐盟政策制定者與產業界相向而行，共同為世界綠色發展做貢獻。