你有沒有想過，為什麼房市投機客愛買老宅？永慶房產專家提醒，早期建築法規無附屬建物項目，導致許多房屋明明有前後陽台，權狀上卻沒有陽台的坪數面積，使房屋價值打折，也讓投機客有機可乘、聯手黑心仲介尋找未進行陽台坪數補登的房屋購買。屋主若不具備這方面的知識，將導致「少賣」坪數，無故損失幾十萬、甚至數百萬元！

為保障消費者自身權益，永慶房屋在雙北市與里長合辦舉辦逾百場「陽台補登公益講座」，服務民眾維護權益、為老屋增值。

逾百場公益講座 永慶誠實服務見效

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，永慶房屋將誠實作為最高服務準則，已在雙北市直營區舉辦百場以上的「陽台補登公益講座」，攜手里長在地方推廣房產知識，協助至少5,000名以上消費者了解補登流程、辦法及注意事項。

陳俊宏強調：「若能增加房屋的權狀面積，未來不論是都更危老重建、買賣移轉，都能提高房屋價值、保障消費者權益，確認房屋登記坪數與使用面積一致，也能避免遭到有心人坑殺！」

據內政部統計，全台40年以上的老屋比例高達36%，其中有三分之一都在雙北市。坪數補登不難，如有親友長輩欲出售老屋，或者正要參與都更危老重建，一定要進行陽台的補登申請，才不會讓自己的權益受損。否則高房價時代寸土寸金，如果有5坪陽台未登記、以單坪60萬元計算，就差了300萬元！

與永慶房屋一同舉辦「陽台補登公益講座」的台北市光武里里長韓修和分享，許多長輩根本不知道房屋面積怎麼算，也不曉得權狀應該包含陽台面積，幸虧有講座可幫助消費者瞭解這樣的狀況。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，若有陽台坪數未補登，房屋價值打折。(圖/永慶房屋提供)

慎選房仲！永慶才有業界唯一「真房價保證」

房屋買賣經手鉅款，若想保障交易安全，最重要的是慎選房仲業者。永慶房屋連續11年獲得《台灣服務業大評鑑》的金獎殊榮，是台灣房仲業的唯一紀錄，優質服務獲專業肯定。

永慶房屋不僅是業界唯一提供「真房價保證」的房仲品牌，宣示不炒房、不與投機客合作。針對屋況，永慶房屋也有「六大安心保障」，在消費者最在意的產權、漏水、凶宅、履保、高輻射與高氯離子建物都提供具體保障，全面降低買賣屋風險，助消費者購售屋全程放心之外，也為產業立定頂尖的房屋仲介楷模，期待同業跟進，許給消費者一個公平、安全的購售屋環境。

最後，陳俊宏資深經理補充，此次串聯雙北市逾百里推動陽台補登，希望提醒大家，買賣屋的任何一個環節，都可能對自身權益造成重大影響。如果消費者對陽台坪數補登有任何疑問與需求，歡迎向永慶房屋直營門市洽詢。