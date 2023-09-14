蘋果、華為分別推出新款手機iPhone 15以及Mate 60 Pro，根據陸媒《第一財經》報導，從龍華富士康招聘派遣工仲介得知以下資訊，即主要做華為等手機產品的部門，每小時鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。

報導指出，多名仲介人員表示，富士康龍華招聘公眾號顯示，主要做蘋果手機的iDPBG部門在徵鐘點工，時薪人民幣21元（約新台幣93元），但部分仲介近日已未接到招工需求，此外，富士康鄭州負責iPhone組裝等業務的iDPBG也停止招聘鐘點工，代表蘋果手機相關部門在持續招聘後人數基本已滿。

相比之下，富士康龍華做華為等手機品牌訂單的富士康ACKN部門（現為FIH部門）仍繼續以高價徵人，日前公布鐘點工的時薪為人民幣26元（約新台幣115元），排除做手機鏡頭、需穿防塵服的WWW事業群，這是目前富士康龍華最高薪招人的部門。

根據報導，仲介指出，華為手機是ACKN部門主要產品，若以25元時薪計算，月綜合收入6500~8000 元人民幣，高於負責iPhone組裝業務的iDPBG等部門。

報導提到，如果以短工計算，ACKN部門時薪高於主要生產蘋果產品的iDPBG，不過iDPBG的優點在於訂單長期相對穩定，而且工作強度相對不大。