立法委員候選人羅智強、游淑慧及律師簡榮宗律師，今早到台北地檢署告發。（陳志賢攝）

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，台農蛋品公司因誤標巴西蛋有效日期，導致保存期限超過4個月，引發食安疑慮，立法委員候選人羅智強、游淑慧及律師簡榮宗律師，今早到台北地檢署告發台農蛋品公司負責人涂萬財及農業部、食藥署官員涉嫌詐欺、虛偽標記罪、瀆職罪，羅智強等人並請求北檢盡速扣押過期蛋，以免發生食安問題及滅證。

巴西進口蛋標示不實，藍營告發台農、農業部、食藥署詐欺瀆職。（陳志賢攝）

羅智強批評，一個蛋荒卻造福「綠友友」發大財的商業機會，先是資本額50萬元的超思，輕輕鬆鬆入袋3800萬，之後還發現進口的巴西蛋有禽流感，現在更扯的是竟然是過期蛋。對於保存期限，農業部、廠商說法一變再變，不把台灣人民的健康當一回事。結果台農的負責涂萬財直接招認是農業部叫他講的，要他揹黑鍋，官員與廠商勾串欺騙人民該當何罪？

游淑慧懷疑，農業部及廠商共謀犯罪，任意標示，是把食安當笑話，到底巴西出口商是誰？蛋生產日期到底何時？衛福部都沒去查，根本是圖利廠商，而且農業部是否有教唆犯罪之虞，台農公司的負責人都說農業部要他扛，跟黑道叫小弟出面扛罪簡直沒兩樣。

簡榮宗說，農業部針對此起事件，馬上就定調是食安法處罰4萬元至400萬元，但依據食安法規定販賣過期商品，最重可罰2億元，廠商涉標示不實遭北檢依詐欺罪起訴已有先例，北檢設有民生犯罪專股檢察官，請求北檢盡速啟動偵查，扣押過期蛋，以防滅證。

本事件源於「Lin bay好油」版主林裕紘指出，農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果被發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，引發進口雞蛋保存期超過4個月的爭議。台農蛋品聲明坦承巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。

對此，農業部日前強調，標錯效期的巴西雞蛋已全面回收，而此批標錯效期的雞蛋都還在有效期限內，並未過期，而是有效期限標錯，政府相關部會會依法查處來確保消費者健康安全，請消費者勿恐慌。