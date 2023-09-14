有些人當被看不起時，會透過努力來證明讓別人改觀，但有些人卻是會以牙還牙，甚至陷害對方，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、牡羊座、雙子座屬於敢愛敢恨的類型，認為沒必要委曲求全討好他人。

▍射手座

射手座一向比較自我，若對方心中沒有他們，就絕不會硬著頭皮去迎合，認為沒必要委曲求全，乾脆「以牙還牙」，不再講任何情面也沒必要討好，更是會找機會挖洞給對方跳。

▍牡羊座

牡羊座是屬於敢愛敢恨的類型，假如別人不尊重自己，那麼，他們也就不會在意對方。自我意識強烈的他們，這時會心直口快不怕得罪人，更是會肆無忌憚做事，不會顧慮對方心情！

▍雙子座

若善意不被重視，甚至故意無視，受人冷落，雙子座從此都不會再對此人釋放友善信號。而他們也是敢愛敢恨，既然不把自己當作一回事，又何必繼續在乎呢？從此以後對方任何事都與我無關，就算有事相求也不一定會理。