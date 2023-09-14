法國輻射監管機構昨天指出，蘋果公司（Apple）的iPhone 12手機「電磁波太強」，要求停止販售，而德國、西班牙也紛紛傳出下架聲浪。對此，蘋果公司為自家產品辯護，表示iPhone 12符合全球電磁波標準，質疑法國監管機構的檢驗標準有問題。

根據路透社報導，法國國家頻譜管理局（L'Agence Nationale des Frequences, ANFR）13日向蘋果提出下架iPhone 12，理由是「該手機釋出的電磁波，超出人體組織吸收的極限。」

根據ANFR測試，在模擬將iPhone 12拿在手中，或放在口袋時，人體吸收的電磁能量為每公斤5.74瓦，超出每公斤4瓦的歐盟標準值。不過把手機放在包包、外套口袋，或放在耳朵旁接聽電話時，則沒有這個問題。

蘋果立即發表聲明回應，指出iPhone 12的電磁波量已受到多個國際機構認證，並提供蘋果與第三方實驗室的模擬結果，證明iPhone 12符合法國監管標準。

專家指出，根據全球電磁波標準，人體吸收上限已設定在危害值的10倍以下，因此不可能造成安全風險。

國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）主席克羅夫特（Rodney Croft）表示，法國測試結果與其他監管機構不同，可能是因為ANFR假設使用者「直接以皮膚接觸手機」，沒有將其他阻隔物質納入考量。

過去20年來，研究人員已針對手機進行了大量研究，至今還無法證實會影響健康。世衛組織（WHO）旗下國際癌症研究中心（IARC）將使用手機產生的射頻電磁場（radiofrequency electromagnetic field）歸為「可能致癌物」，與阿斯巴甜、蘆薈萃取物和部分醃漬物屬同一等級。