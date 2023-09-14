2023第2屆跨聯盟籃球邀請賽16日就要展開，日前也已舉辦記者會宣傳，不過14日上午台北市職業籃球員職業工會發聲明，表示中華民國籃球協會主辦的跨聯盟賽事，工會和國家代表隊選手們呼籲主管機關及籃協正視選手權益及溝通問題，可惜籃協未經充分溝通，便安排球隊參與2023跨聯盟籃球邀請賽（有售票轉播等商業行為之賽事），球員們經過內部多次討論後，決議發表此篇聲明再次重申球員立場並婉拒參與。

以下為台北市職業籃球員職業工會聲明：

由中華民國籃球協會(後稱中華籃協)主辦之 2023 跨聯盟籃球邀請賽，將安排亞運男籃隊參賽。經亞運男籃隊隊員討論後，盼能維持既定集訓行程，並不配合參與相關賽事：

1. 未改善集訓行程安排問題：

中華籃協邀請球員參與亞運培訓隊時，未提供完整行程與計劃；球隊在展開集訓後，才又增加具商業行為的賽事行程，綜觀整體集訓期程及對手安排，實難感受「循序漸進提升體能及競爭強度」的策略方針。

然繼日本邀請賽、瓊斯盃之後，中華籃協再次忽略球員一再表達「應事前溝通」的立場，片面以國家隊之名要求球員配合協會主辦的商業賽事。此舉除置球員生涯於不必要風險外，更忽略了亞運代表隊組訓資源為國家所支持，應審慎運用的精神，著實令人感到無奈與遺憾。

2. 未改善後勤照顧問題：

針對相關議題，職籃工會早於7月9日發出聲明，表達期盼相關主管機關及籃協能更重視「後勤規格及保險配套」等工作，可惜至今包含奧運資格賽預選賽代表隊、中華白男女代表隊及亞運男女代表隊在內，皆狀況頻傳。

例如：亞運培訓隊提出補充團隊後勤人力、防護物資等需求後，至今已近2個月餘，仍未定案和到位；再者，被安排參加今年瓊斯盃的全數選手直到賽事結束為止，都未曾被投保遇傷時能補償收入損失的「運動員暫時失能險」；而不幸已發生傷勢的選手們，到現在都必須自己想辦法處理傷後醫療、復健和理賠申請事宜。

依國內籃壇發展現況判斷，中華籃協無力制定具長遠視野的目標與計劃無須意外，但連應具備充足經驗的組訓、集訓工作都要仰賴隊職員自力救濟，難免詫異。

3. 未改善營收分配溝通問題：

至於中華籃協日前指稱「球員最關心的出場費」部分，職籃工會在此要再次強調，出場費制度是廣納包含職棒工會在內的運動員意見，明定於國民體育法內的協會法遵事項。職籃工會在職棒工會建築的基礎上發展，繼承對單項協會的理解與溝通經驗，自然理解中華籃協在行政與財務上或有為難之處，只盼協會願意開啟透明及互信的協商。

為避免歹戲重演，建請中華籃協正面回應本會「建立『邀請選手參與國際賽之踐行程序』及『參賽協議範本』」的建議，共商並落實賽事分級、消彌資訊不對等的溝通障礙、創造選手主動參與的條件，讓國家隊步入制度化及現代化。

最後再次重申，「資訊透明和開放溝通」是職棒工會自2013年訴求國際賽權益保障以來不變的原則，職籃工會也將依循前行。球員們不是拒絕代表國家爭取榮譽的機會，而是希望在被扣上「不顧榮譽、妄圖私利」的帽子之前，我們能反思台灣籃球「為什麼不願意在制度和計劃方面，做到應盡的努力和準備」？在安排各方政治領袖開球、頒獎、宴請和發加菜金等曝光之前，是不是還有更多「讓運動員生涯獲得實質幫助的基礎工程」該著手？又如果改變不該是現在，那該待何時？