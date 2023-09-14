鴻海集團創辦人郭台銘今宣布參選2024的副手人選，為台灣混血女藝人賴佩霞，震撼外界，女方的身分被起底，曾在《人選之人-造浪者》飾演總統，私下還是知名女星隋棠的婆婆。賴佩霞過去被問到婆媳關係，大方地回應了。

隋棠3年前首度同台婆婆賴佩霞、小姑謝沛恩，三人出席知名鐘錶品牌活動，現場鎂光燈閃個不停，話題性十足。不過，當時已較少現身螢光幕的賴佩霞，面對大陣仗的媒體，顯得有點生疏，連忙呼叫媳婦：「來教我一下」，而隋棠也貼心地立馬當起秀導，教婆婆如何擺姿勢，賴佩霞拍完後開玩笑地說：「擺不好不要怪我。」

賴佩霞三年前和女兒謝沛恩、媳婦隋棠首度一起出席活動。（圖／中時資料照）

當賴佩霞被問到如何維繫良好的婆媳關係時，她馬上讚美隋棠是真女神，才把繼子Tony介紹給她，促成一段姻緣，賴佩霞形容自己是全世界最幸福的女人，「因為我喜歡的都在我們家，所以對我來說疼都來不及了，怎麼可能有那個（指婆媳問題）。」不只如此，賴佩霞還誇獎隋棠連生三子還能保持身材，「真的不是一般人能做得到，單單這一點我們不得不佩服她！」

賴佩霞18歲以歌手身分出道，近年專心研習身心靈教育，出版書籍擔任作家，過去出席新書分享會時，聊到媳婦隋棠，透露兩人的相處不像一般婆媳，反而更像好朋友，「這個態度對我很有用，很多人對婆婆或媳婦有過度的期待，因為兩個來自不同家庭，我們都是有愛的，但習慣需要調整、磨合，當然我跟棠棠都是同一個圈子，知道她有多辛苦，不管是心理、身體、生理上都了解，這件事我們我們都很有福氣，我們都懂彼此，很多事不需要多說」。

賴佩霞也透露自己跟公婆處得很好，公婆很開明，絕對不跟第二代住，賴佩霞丈夫謝志鴻在旁補充：「他們把自己照顧得很好，房子自己買，兩人也自己找看護，每次吃飯我爸都堅持要付錢。」