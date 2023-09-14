加利科技有限公司負責人林明進因規避及妨礙衛生福利部徵用醫用口罩，遭處100萬元罰鍰，經法務部行政執行署台北分署強力執行下，全數追回，並於昨（13）日完成入帳程序。

台北分署表示，加利科技有限公司於2020年1月間，自中國大陸地區進口非醫用一般口罩，與一般醫用口罩混充後，交付予衛福部，衛部認有違反《傳染病防治法》第54條第1項規定，規避及防礙徵用醫用口罩之情事。

又加利公司為林男獨資設立，衛福部認該公司違反《傳染病防治法》，係林男故意所致，故加重裁罰林男100萬元。但林男未繳納罰鍰，衛福部今年5月間將案件移送台北分署執行。

台北分署受理後，迅速調查林男名下財產狀況並核發扣押命令，嗣經銀行回覆足額扣押林男存款，台北分署旋今年7月間核發執行命令，命銀行將扣押款項解繳移送機關衛福部收取入庫。其後，衛福部日前通報台北分署已收到款項已收訖，台北分署昨日完成入帳程序，全案執行終結。