即便面對富甲天下的大都會、挾帶著國聯冠軍氣勢的費城人雙重威脅，勇士本季走來仍是一帆風順，14日在費城人主場以4比1奪勝，勇士拿下今年第96勝，領先分區第2的費城人整整17場勝差，已經確定穩座分區龍頭，實現連6年在國聯東區封王的霸業。

佛里德（Max Fried）、萊特（Kyle Wright）飽受傷病所苦，「小鬍子」史崔德（Spencer Strider）扛起今年勇士輪值陣容，由他來主投封王關鍵戰役再適合不過，史崔德花了110球，投出7局9K的優質內容，只被擊出4支安打失1分，豪奪本季第17勝。

勇士能拿下比賽並非一個人的功勞，國聯MVP候選人小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲3支安打寫下猛打賞，萊利（Austin Riley）打出決定勝負的2分炮，也是本季第35轟，牛棚投手韓德（Brad Hand）、耶茨（Kirby Yates）接力成功守成。

勇士王朝自1991年開始建立，寫下連續14個賽季分區稱王的紀錄（除1994年因罷工停賽），雖然連年在例行賽稱霸，但進入季後賽後始終軟手，在此期間勇士打過5次世界大賽，卻只在1995年成功奪冠。勇士今年拿下大聯盟史上最多的第23座分區冠軍，持續堆高紀錄。