一名在外租屋的女網友近日收到水費帳單，2個月竟要繳1萬2千多元，「嚇到差點閃尿」。她貼出帳單明細，上期指針數14，本期暴增達727，不解每天下班回家只有洗澡「水費怎麼比房租還多？」管理員也提醒她的水表在「超快旋轉」，網友都認為可能家中有水管爆掉、抄錯表或水表壞了，勸她先不要繳費，趕緊找人查看。

一名女網友昨天在「爆料公社」貼出本期水費帳單，應繳金額為12642元，她直呼「嚇到差點閃尿，每天下班只有洗澡，水費怎麼會這樣？比我的房租還多，真的不知道我是開了幾家工廠。」

從原PO貼出的帳單可見，本期計費期間為6／7至8／4，基本費71.4元、用水費8400.6元、水源保育與回饋費400元、污水下水道使用費為3570元；上期指針數14，本期指針數暴增為727。

原PO表示，管理員提醒她的水表在「超快旋轉」，許多網友認為可能有漏水，「一定是爆管，水都漏掉了，趕快找水電來測試」、「馬桶漏水了吧，查看看」、「這要漏多慘才會這個金額」、「這不是漏水了吧，應該是噴泉！」

也有網友懷疑可能是抄錯表或是水表壞了，「1萬多太誇張了，跟水公司反應看看是不是抄錯」、「感覺是抄錯表，漏水應該不會那麼多」、「我租屋處上期也是漏水，水費1720已經很扯了，妳這個應該是抄錯了」、「水表壞了也會這樣，我前公司碰過，水表指針一秒轉3圈，水費單寄來老闆臉都綠了」、「我們有次跳到10幾萬，檢查後水表壞了狂轉，建議先不要繳費。」